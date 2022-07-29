على طريقة سواريز .. جماهير ريفر بليت تدشن حملة للتعاقد مع رونالدو

هل ينضم كريستيانو رونالدو إلى ريفر بليت؟

دشنت جماهير ريفر بليت حملة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

رونالدو طلب الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف بسبب عدم اقتناعه بقدرة النادي في المنافسة على الألقاب، بالإضافة لفشلهم في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حينما احتل الفريق المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يؤهل صاحبه إلى الدوري الأوروبي.

المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا شارك اليوم في تدريبات مانشستر يونايتد، بعد غيابه لأكثر من 3 أسابيع عن الفريق بسبب ظروف عائلية على حسب ما صرح به النادي الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو إلى ريفر بليت

وانتشر وسم #CR7ARiver على "تويتر" بصورة كبيرة في الساعات الماضية، من قبل الجماهير الأرجنتينية، والتى دشنته للسخرية من حملة جماهير نادي ناسيونال الأوروجوياني والتى أطلقتها الجماهير من أجل إقناع لويس سواريز بالعودة إلى نادي طفولته وهو ما تحقق بالفعل.

كريستيانو ارتبط بالعديد من الأندية هذا الصيف، بداية من عرض خدماته على ريال مدريد الذي رفض الفكرة، ثم بايرن ميونخ وأعلن النادي البافاري أن اللاعب لا يتناسب مع فلسفة التعاقدات في النادي، وتشيلسي كذلك ارتبط بشدة بالتعاقد مع قائد البرتغال لكن دون تحرك رسمي.

وأخيرًا أتلتيكو مدريد آخر نادٍ ارتبط اسمه بضم رونالدو هذا الصيف، لكن رئيس الروخيبلانكوس أكد أن ناديه لن يبرم أي تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يذكر أن ريفر بليت يعانى من نقص في مركز الهجوم حيث لا يملك سوى لوكاس بلتران وميغيل بورخا وماتياس سواريز في الخط الأمامي ومن الوارد أن يتعاقدوا مع لاعب جديد لكن يبدو أن اللاعب القادم لن يكون رونالدو.