على طريقة ستوريدج .. تربيير مهدد بعقوبة مغلظة من الاتحاد الإنجليزي

صاحب الـ29 عامًا كرر المخالفة التي قضت على مسيرة ستوريدج

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح التحقيقات مع لاعب أتلتيكو مدريد، كيران تربيير، بسبب مخالفته قانون المراهنات في البريميرليج خلا تواجده مع توتنهام.

مدافع الروخي بلانكوس رحل عن توتنهام في الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو.

وتنص لوائح البريميرليج على منع أي لاعب من المشاركة في المراهنات المتعلقة بكرة القدم سواء نتائح المباريات أو انتقالات اللاعبين أو تشكيل المباريات أو غيرها من الأمور في أي دولة بالعالم.

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وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنّ تربيير سوف يخضع للتحقيقات لكونه شارك في المراهنات وهو ما يخالف المادة E8 في فقرتها الأولى البنود الأولى والثانية والسادسة وذلك في يوليو 2019.

ومنح الاتحاد فرصة للاعب حتى 18 مايو المقبل ليرد، إلا أنّه أصدر بيانًا سريعًا يؤكد فهمه التام لقواعد الاتحاد منكرًا جميع التهم التي تعرض لها.

وكان دانييل ستوريدج، لاعب ليفربول السابق، قد واجه التهمة ذاتها وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 6 أسابيع ودفع غرامة مالية تصل إلى 75 ألف إسترليني وذلك لانّه طلب من شقيقه المراهنة على انتقاله من ليفربول إلى إشبيلية.

كما واجه ييري مينا، لاعب إيفرتون، التهمة ذاتها منذ عدة أشهر.