على طريقة أومتيتي .. ديمبيلي يطلب مقابلة لابورتا وجهًا لوجه

تزداد الأمور في التعقيد بين نادي برشلونة الإسباني وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب عقده ينتهي في يونيو القادم، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه من أجل التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

الطرفان يتمسكان بموقفهما، النادي يطلب من ديمبيلي التجديد أو الرحيل في يناير، بينما يريد اللاعب البقاء بشروطه أو الرحيل في الصيف بالمجان.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديمبيلي طلب مقابلة جوان لابورتا رئيس النادي بنفسه هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن الأوضاع تظل معقدة، رغم وصول موسى سيسوكو وكيل أعمال اللاعب إلى برشلونة، اليوم، الثلاثاء، من أجل حل الموقف.

ومن جانبه يرحب ديمبيلي بالجلوس مع لابورتا وجهًا لوجه، من أجل إعادة الأمور إلى الطريق الصحيح من جديد.

ويؤمن ديمبيلي بنجاح هذه التجربة، مثلما فعل مواطنه صامويل أومتيتي، الذي جلس مع رئيس النادي الصيف الماضي وقام بحل أزمته بشكل كامل.

وأوضحت "سبورت" أن هذه الخطوة ربما تسفر عن تغير في الأحداث، خاصة وأن ديمبيلي قد لا يمانع التجديد في حالة التفاوض مرة أخرى مع لابورتا، رغم اعتبار ماتيو أليماني مدير كرة القدم بالنادي أن الأمور أصبحت منتهية بسبب مماطلة اللاعب.

يذكر أن النجم الفرنسي ارتبط بالانتقال لنيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وتشيلسي خلال شهر يناير الجاري، ولكن لا توجد أي خطوات رسمية حتى الآن.

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