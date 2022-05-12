على طريقة الخطيب والهلال .. إعلامي سعودي يسخر من رباعية البرازيل في شباك كوريا الجنوبية

المنتخب البرازيلي يبدع في كأس العالم قطر 2022 ويضرب كوريا الجنوبية برباعية في شوط واحد

أربعة أهداف دفعة واحدة سجلها المنتخب البرازيلي في الشوط الأول من المباراة الجارية حاليًا أمام المنتخب الكوري الجنوبي، في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

شوط المباراة الثاني لا يزال جاريًا، وحال استمرار النتيجة بتفوق السيليساو، فإنهم سيكونون على موعد مع المنتخب الكرواتي في دور الثمانية.

النتيجة الكبيرة للبرازيل في شوط واحد، دفعت الإعلامي الرياضي السعودي مبارك الشهري، للسخرية على طريقة محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي المصري، خلال مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وقتها الأهلي سجل رباعية في شباك الزعيم في خلال 60 دقيقة، منها ثلاثية في أول 40 دقيقة، ليظهر الخطيب في المدرجات مشيرًا للاعبي المارد الأحمر بالاكتفاء بالرباعية، حفاظًا على هيبة الزعيم.

الشهري؛ المعروف بانتمائه لنادي النصر، قام بنشر صورة الخطيب خلال اللقطة نفسها، معلقًا: "بعد الأربعة: رئيس الوفد البرازيلي للمدرب: كدا كفاية يا عم تيتي".

بعد الأربعة : رئيس الوفد البرازيلي للمدرب /

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كدا كفاية يا عم تيتي pic.twitter.com/9jVpkC2O3a — مبارك الشهري (@Mubark_m9) December 5, 2022

يذكر أن الأهلي توج وقتها بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية، على حساب الزعيم، للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.