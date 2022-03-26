كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي ريال مدريد بالتخلص من بعض لاعبيه لتوفير النفقات إلى التعاقدات الجديدة.

ويرتبط الفريق الملكي حاليًا بجناح باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ومهاجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب إرلنيج براوت هالاند.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإن فريق العاصمة يحاول توفير النفقات لكي يستطيع دفع رواتب الثنائي، في حالة التعاقد معهم أو على الأقل واحدًا منهم.

ماذا تريد إدارة ريال مدريد؟

تريد إدارة النادي الملكي توفير بعض الأموال من الرواتب التي تدفع كل شهر، وذلك عبر بيع عددًا من الأسماء الموجودة في النادي.

التقرير أوضح أن نية الملكي هي التخلص من إيدين هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

حيث لم يستطع فريق العاصمة الاستفادة من الثلاثي المذكور، بل ويدفع لهم الملايين كل موسم.

حيث يتقاضى البلجيكي 30 مليون يورو، فيما يحصل يوفيتش على 10 مليون يورو، ويجني ماريانو 9 ملايين في الموسم الواحد.

ولذلك تسعى الإدارة لتوفير حوالي 49 مليون يورو من الرواتب التي تدفع، وذلك لكي يستطيع النادي دفعها إلى الصفقات التي يطمح في إبرامها الصيف المقبل.

تمسك بالعقود

في تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية منذ أيام، أشارت إلى أن البلجيكي هازارد يتمسك بالبقاء في مدريد لضمان رفاهية أسرته.

وهو الأمر الذي فعله زميله جاريث بيل، الذي يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم، ويشارك بشكل متقطع.

فيما يزعمون أيضًا أن ماريانو رفض بشكل منهجي مغادرة مدريد في ثلاثة فصول متتالية، وأنه من المتوقع أن يتبنى موقفًا مشابهًا في سوق الانتقالات المقبل.

فيبدو أن الأمر لن يكون سهلًا على إدارة الملكي، التي قد تعاني الأمرين في محاولة إخراج لاعبيها الغير مرغوب بهم في الموسم المقبل.

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