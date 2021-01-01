على رأسهم محرز وصلاح.. أبرز ردود أفعال اللاعبين على فوضى الدوري الأوروبي

سيكتب التاريخ أن اللاعبين كانوا رأس حربة في إسقاط المشروع

لأنهم في صلب الحدث وأحد أبرز عناصره، شكّل اللاعبين وخصوصاً في إنجلترا جبهة موحّدة ضد قرار إنشاء بطولة السوبرليج.

وفي طار موازٍ لإنسحاب نادي مانشستر سيتي من البطولة إتحد لاعبوه في حملة على تويتر مؤيدين القرار،

وفيما يلي أبرز ما صدر عنهم:

محرز مُعيد نشر تغريدة لابورت "لد أتى الأمرسريعاً"

That was quick lol

— Aymeric Laporte (@Laporte) April 20, 2021

دي بروين كان السبّاق في التصدّي:

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 20, 2021

رحيم ستريلينج بالمختصر المفيد: اوك باي -

Ok bye 👋🏾

— Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021

كايل والكر: كرة القدم للجماهير

Football is for the the fans pic.twitter.com/0ynvMncsWD — Kyle Walker (@kylewalker2) April 20, 2021

ليفربول يُعاكس إدارته

بدورهم انضم لاعبو ليفربول إلى الفئة المعارضة لبطولة دوري السوبر الأوروبي رسميًا على الرغم من أن إدارة النادي جزء من الأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى وجود جون هنري أحد ملاك النادي في مجلس إدارتها.