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كأس أمم أفريقيا

على رأسهم جيرالدو - قائمة أنجولا لأمم إفريقيا 2019

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قائمة أنجولا الأولية للمشاركة بأمم إفريقيا 2019
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة المدرب سيردان فاسيليفيتش، عن قائمة فريقه، التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

جيرالدو انضم لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف فريق بترو أتليتكو الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتشهد قائمة أنجولا التي تضم 27 لاعبًا، تواجد جيرالدو صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، حيث معظمهم لاعبين محليين من فريق بترو أتليتكو وبريميرو دي أجوستو.

وضمت القائمة كلًا من برونو جاسبر ورامالهو شيمينو، لاعبا منتخبا البرتغال وإسباني بالترتيب.

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وتم استدعاء جيريمي بيلا، صاحب الجنسية الفرنسية، والذي كان مرشحًا للانضمام لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وأيضًا لاعب لاتسيو الإيطالي باستوس.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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