على رأسهم الخطيب - "كاف" يعلن سفراء أمم إفريقيا 2019

الاتحاد الإفريقي يعلن أسماء سفراء كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أسماء سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر، خلال الفترة 21 يونيو الحالي، إلى 19 يوليو المقبل.

وتواجد على قائمة سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا، الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي.

الاتحاد المصري لكرة القدم نشر أسماء أساطير إفريقيا، والذي اختارهم الاتحاد الإفريقي ليكونوا سفراء لبطولة أمم إفريقيا.

وضمت القائمة التالي: "محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والثنائي الإيفواري يايا توريه، وديديه دروجبا، والنيجيري نوانكو كانو".