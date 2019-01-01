على خطى ميسي - كريستيانو رونالدو يعود لمنتخب البرتغال للمرة الأولى منذ كأس العالم

تعرف على قائمة البرتغال في تصفيات امم أوربا 2020 بوجود رونالدو

أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عودة كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى قائمة بلاده استعدادًا لمواجهة أوكرانيا وصربيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

رونالدو لم يشارك مع البرتغال منذ الخروج من ثمن نهائي كأس العالم في روسيا.

وقال سانتوس في تصريحات للموقع الرسمي: "كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ومن الطبيعي أنّ عودته تزيد قوة الفريق والمجموعة. سعيد لتواجده معنا".

وتابع: "حققنا البطولة في 2016 ونهدف للدفاع عن اللقب بأفضل طريقة ممكنة والتتويج مرة أخرى".

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🏟️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — (@selecaoportugal) March 15, 2019

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة والأرجنتين التاريخي، قد غاب عن التواجد في معسكر البيسيليستي منذ كأس العالم ولكنّه عاد في فترة التوقف الحالية للعب ضد فنزويلا والمغرب وديًا.

جدير بالذكر أنّ البرتغال سيلعب يوم 22 مارس المقبل ضد أوكرانيا قبل مواجهة صربيا يوم 25 من الشهر ذاته.