على خطى سانشو.. فيرديناند يطالب بضم فودين ونيلسون

بعد تألق سانشو مع الأسود الثلاثة، فيرديناند يطالب ساوثجيت بضم نيلسون وفودين إلى المنتخب الإنجليزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طالب أسطورة كرة القدم الإنجليزية ريو فيرديناند مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت بضم فيل فودين ونيلسون إلى قائمته فيما هو قادم.

وظهر فودين ونيلسون بشكل جيد خلال هذا الموسم، ما جعلهما مرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب على خطى الشباب الآخرين.

وتألق كل من جوردان سانشو و كالوم هودسون وأودوي مع منتخب الأسود الثلاثة، ما جعل فيرديناند يطالب بضم الثنائي فودين ونيلسون.

وقال ريو فيرديناند: "نظرة ساوثجيت على اللاعبين الصاعدين تعد أمرًا إيجابيًا، إنها تعطي الفرصة للجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "سانشو وهودسون ظهرا بشكل جيد، ولكنني أرى أن فيل فودين وريس نيلسون أيضًا يستحقان الانضمام إلى المنتخب"

وتابع: "لقد قدم فودين ونيلسون موسمًا رائعًا، الجميع شاهد أداءهما ويعلم أنهما يستحقان الحصول على فرصة"

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يذكر أن ريو فيرديناند كان قد أشاد باختيارات المدرب جاريث ساوثجيت في الفترة الأخيرة وأشاد بالعمل الذي يقوم به مع المنتخب.