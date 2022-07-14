على خطى تشافي.. برشلونة يعلن لاعبه السابق مدربًا للرديف

لابورتا يريد عودة رجاله القدامى لمساعدته في مشروعه لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة عن عودة مدافعه السابق رافاييل ماركيز لصفوف النادي من خلال توليه مسؤولية تدريب فريق الرديف.

ولعب النجم المكسيكي مع الفريق الأول لنادي برشلونة من 2003 إلى 2010، وحقق من خلالهم العديد من البطولات لعل أبرزهم سداسية البلوجرانا في موسم 09-10.

والآن يعود إلى جدران الفريق الكتالوني بعد أن أقيل المدرب سيرجي بارجوان من المسؤولية الفنية لفريق الرديف.

وستبدأ المرحلة الجديدة لرافا ماركيز كمدرب لبرشلونة يوم الجمعة، وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتاز فيه لاعبو الرديف الفحوصات الطبية قبل الموسم، بينما سيقود يوم السبت أول جلسة تدريبية له.

قال ماركيز في تصريحاته الأولى بصفته مدربًا لبرشلونة: "أنا سعيد جدًا للاستفادة من هذه الفرصة التي يمنحونها لي، أعرف النادي جيدًا، هي مرحلة جديدة وآمل في القيام بعمل جيد".

وأضاف ماركيز: "كانت هناك سبع سنوات رائعة في مسيرتي كلاعب، من تحقيق أشياء عظيمة، والآن أتحمل مسؤولية أن أكون مدربًا لبرشلونة".

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

🔗 https://t.co/81qsM1WmqX



🤩 ¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

وواصل: "أنا سعيد وأنتظر أن أحاول مشاركة كل خبرتي مع الأولاد".

وشدد ماركيز على أهمية فهم فلسفة النادي وأسلوب لعبه حتى "تتاح للشباب فرصة الوصول إلى الفريق الأول".

جدير بالذكر أن ماركيز يشارك تشافي في فكرة توليه الإدارة الفنية في برشلونة بعد كونه لاعبًا مهمًا في تاريخ النادي، حيث يريد لابورتا الاستعانة برجاله القدامى، حيث أنه يريد وضع يده على كل شيء داخل برشلونة وفق خطة الإصلاح التي جاء بها.

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