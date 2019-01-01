على خطى الكبار - صغار أرسنال يسحقون توتنهام في كأس الاتحاد

توتنهام خسر من أرسنال في الدوري 4-2 والأمر تكرر مع الشباب أيضًا

تمكن فريق أرسنال تحت 18 عامًا من الانتصار على توتنهام بنتيجة 5-2 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الجانرز سبق وفاز بنتيجة 4-2 في لقاء الدوري الإنجليزي ولكن خسر في كأس الرابطة بنتيجة 2-0.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم السبيرز 2-1 قبل أن يتمكن الجانرز من التعادل في نهاية المباراة ليتجه اللقاء إلى أشواط إضافية.

📢 استحقاقات مختلفة اليوم ما بين الدوري الألماني، دوري أبطال أفريقيا وكأس خادم الحرمين الشريفين

إليكم أبرز مباريات اليوم ⬇️ pic.twitter.com/glEjRToSXX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل 3 أهداف في النصف ساعة الإضافية ليحقق الفوز ويقصي السبيرز من كأس في ديربي شمال لندن.

أرسنال يستعد لمواجهة تشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي بهدف الحفاظ على المركز الخامس.