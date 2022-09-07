على خطى أبراموفيتش .. تشيلسي يعلن إقالة توخيل!

السيناريو كما هو رغم اختلاف الملاك

بدأ تود بولي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، في السير على خطى المالك السابق رومان أبراموفيتش بإقالة المدربين، والضحية الأولى هو الألماني توماس توخيل.

وجاء ذلك بعدما أعلن النادي اللندني بشكل رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رحيل توخيل وفسخ عقده بالتراضي.

وتأتي هذه الإقالة بعد خسارة الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد، أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كيف ودع تشيلسي توخيل؟

النادي الإنجليزي قال في بيان رسمي:"نيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نوجه شكرنا لتوماس وجهازه الفني على فترة وجودهم بالنادي".

وأضاف:"سيحظى دائمًا بمكانة خاصة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية طوال الفترة التي قضاها بالفريق".

وأوضح:"مع وصول الملكية الجديدة إلى مائة يوم منذ إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا بالفريق، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".

ورفض تشيلسي التعليق على أي شيء آخر يخص الإدارة الفنية للفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ماذا قدم توخيل مع تشيلسي؟

صاحب الـ49 سنة جاء إلى تشيلسي في يناير 2021 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وفاز بدوري أبطال أوروبا في نفس الموسم، قبل تحقيق كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وأدار توخيل الفريق اللندني في 99 مباراة، فاز في 62 وتعادل 19 مرة وخسر في 18 مباراة، وسجل الفريق معه 196 هدفًا واستقبل 105.

ويواجه البلوز بداية صعبة خلال هذا الموسم رغم التعاقدات الضخمة التي قام بها، حيث فاز في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي وخسر مرتين وتعادل مرة ضد توتنهام.

وأنفق تشيلسي هذا الصيف 281.99 مليون يورو على ضم لاعبين جدد وهم ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا، رحيم ستيرلينج، كاليدو كوليبالي، كارني شوكوميكا، بيير أوباميانج، جابرييل سلونينا ودينيس زكريا على سبيل الإعارة.