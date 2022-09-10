على حساب الوداد .. نهضة بركان يتوج بكأس السوبر الإفريقي

نهضة بركان ينتصر على الوداد بهدفين دون رد

توّج فريق نادي نهضة بركان المغربي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على مواطنه الوداد البيضاوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالمغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب، بعد التأكد من أن الطرفين من دولة واحدة.

ثنائية البحري والمودن تقود نهضة بركان لكأس السوبر الإفريقي

تقدم نادي نهضة بركان بالهدف الأول عن طريق شرقي البحري بالدقيقة 32 من زمن المباراة، عن طريق رأسية رائعة لعبها، بعد عرضية مميزة وضعها في المرمى.

وأضاف سفيان المودن الهدف الثاني لفريق نهضة بركان بالدقيقة 71 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيله بمرمى أحمد تكناوتي حارس الوداد.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من جانب الوداد من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق، ولكن قدم لاعبي نهضة بركان مستوى أكثر من رائع دفاعيًا وهجوميًا.

نهضة بركان بطلًا لأول مرة بكأس السوبر الإفريقي

وبذلك يحقق فريق نادي نهضة بركان بطولة كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على الوداد البيضاوي.

وسبق لنهضة بركان ولعب مباراة كأس السوبر الإفريقي عام 2021 أمام الأهلي المصري، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، خسر بهدفين دون رد.

وشارك في نسخة 2022 بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المباراة النهائية.