على حافة التجديد .. راموس وبيريز على اتصال دائم

هل يجدد سيرخيو راموس عقده أم يرحل عن ريال مدريد على خطى كاسياس وراؤول وكريستيانو رونالدو وبيبي؟

يبدو أن مسألة تجديد عقد سيرخيو راموس تسير في اتجاه إيجابي بالنسبة للاعب ولريال مدريد على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وينتهي عقد سيرخيو راموس بنهاية الموسم الحالي وبعدها سيحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ آخر، خاصة وأنه أحد أساطير ريال مدريد في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية والمقربة من البيت الملكي تتحدث عن سير الأمور في اتجاه إيجابي لكلا الطرفين.

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وذكرت ماركا أن سيرخيو راموس والرئيس فلورنتينو بيريز يتواصلان بشكل دائم ويتحدثان إلى بعضهما بشكل مباشر في الفترة الماضية بصورة متواصلة.

وأضافت ماركا أنهم يعرفون متى يتعين عليهم التحدث عن كل واحدة من القضايا التي تحيط بهم، وهذا ما يفعلونه مع مسألة تجديد قائد ريال مدريد والتي يبدو أنها ستتم قريبًا.

ماركا قالت أيضًا إن هذه المسألة قد تم الحديث عنها بالفعل، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى الشائكة والمتعلقة بالطرفين خلال الفترة واللقاءات الأخيرة التي جمعتهما.

قائد ريال مدريد لا يحب أن يتم استخدام هذه المسألة من قبل وسائل الإعلام من أجل زعزعة استقرار ريال مدريد والترويج لأشياء لم تحدث وليس لها أساس من الصحة.

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يذكر أن سيرخيو راموس يلعب بقميص ريال مدريد منذ أكثر من 15 عامًا ويعد أحد أبرز أساطير النادي، ومسألة تجديد عقده تتجاوز كونه مجرد لاعب بالقميص الأبيض.