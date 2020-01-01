على تويتر | حساب برشلونة يعلن عودة نيمار

اختراق حساب برشلونة على تويتر من جديد

تعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة على تويتر للاختراق من جديد بعدما تعرض لذلك من قبل، وذلك بعد دفائق قليلة من انتهاء مباراته مع خيتافي.

وحسم برشلونة مواجهته الصعبة أمام خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد لصدارة الدوري الإسباني مشتركًا مع ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غدًا

وعقب المباراة، تفاجأ الجميع بتغريدات من قبل المخترقين للحساب، لتعود قصة اختراق الخسابات الرسمية للنادي الكتالوني إلى الواجهة مرة أخرى.

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وأعلنت شركة للهاكرز تدعى أورماين مسؤوليتها عن الاختراق، لتبدأ في كتابة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل متلاحق.

وأعلن الحساب الرسمي عودة نيمار حيث نشر المخترقين صورة للنجم البرازيلي بقميص النادي الكتالوني معلقين عليها بعلامتي استفهام.

وأعلنت الشركة عن اختراقها للحساب من قبل، حيث علقوا خلال إحدى التغريدات: "مرحبًا، إنها المرة الثانية التي نقوم فيها بذلك، لقد حسنتم نظام الأمن ولكنه ليس أفضل شيء، إذا أردتم تحسينه بشكل أفضل تواصلوا معنا"

وكتبت الشركة أكثر من تغريدة ساخرة باللغة العربية، كما كتبت تغريدات على الحساب الرسمي الخاص بفريق كرة اليد.

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يذكر أن الحديث عن عودة نيمار قد أحدث بلبلة واسعة حيث اختلط الأمر على البعض ممن لم يعلموا قصة اختراق الحساب وظنوها تغريدة حقيقية من حساب النادي الرسمي.