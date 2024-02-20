على الملأ.. بيب جوارديولا يعتذر للاعب مانشستر سيتي!

بعد أكثر من عام على الانتقاد اللاذع

اعتذر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعبه المعار إلى وست هام، كالفن فيليبس، بسبب تصريحاته تجاه قبل أكثر من عام.



وكان جوارديولا قد تناول في مؤتمر صحفي عقب كأس العالم قطر 2022، حالة بعض من لاعبيه، وتحدث عن مشاركة فيليبس معه قائلًا إنه لا يمكنه أن يمنحه دقائق بشكل سريع لأنه "يعاني من زيادة واضحة في الوزن".



وتحدث فيليبس عن الأمر مؤخرًا حيث قال إن تصريحات المدرب جوارديولا تجاهه في هذا التوقيت سببته مشكلة كبيرة على مستوى الثقة بالنفس.



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ورد جوارديولا مؤخرًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي قائلًا: "علي أن أعتذر لفيليبس حقًا، أنا أعني ذلك".



وأردف: "طيلة مسيرتي كمدرب، لم يحدث أبدًا أن تحدثت لوسائل الإعلام عن أمر يخص لاعبًا قبل أن أتحدث مع اللاعب نفسه، لذلك علي الاعتذار".

