"على صلاح الحذر من تجارب سانشيز وأوزيل وهازارد عند التجديد مع ليفربول"

تلقى المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي تحذيرًا بألا يسير على خطى مسعود أوزيل أو إيدين هازارد.

ويعد محمد صلاح القوة الدافعة لفريق ليفربول في الموسم الحالي، وهو الذي يقود حظوظ "الريدز" في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، فإن صلاح يخوض حاليًا مفاوضات معقدة مع ليفربول لتجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو 2023.

توني كاسكارينو، نجم تشيلسي السابق، طالب صلاح بالنظر إلى الصورة الكبرى، وعدم الاكتفاء بالحصول على عقد جديد هائل في "أنفيلد".

ماذا قال كاسكارينو؟

لاعب تشيلسي السابق، وفي عموده بصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية كتب موجهًا نصيحته إلى صلاح.

وكتب كاسكارينو: "صلاح الآن يجب أن يكون لديه سؤال واحد مهم، هل سأكون ناجحًا على أرض الملعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا؟".

وأضاف: "هل لدي مدرب وظهير أيمن يمكنهما مساعدتي في أن أكون ناجحًا على أرض الملعب".

وتابع: "نصيحتي إلى صلاح هي تعلم دروس أربعة لاعبين على وجه التحديد: أليكسيس سانشيز، ومسعود أوزيل، وإيدين هازارد، وبيير إيمريك أوباميانج".

وأكمل: "كلهم كانوا قادرين على توقيع عقود ضخمة ولكن لم ينته أي منهم كلاعبين رئيسيين في الأندية التي كانت تفوز بالألقاب بالاستمرار".

واختتم كاسكارينو: "نتيجة لذلك، ذهبت قيمتهم التجارية إلى الأرض، ليس على الفور، لكن بمجرد أن اتضح أنهم لم ينجحوا في العودة إلى مستواهم".

ماذا حدث مع الرباعي؟

أثناء وجودهما في ذروة مستواهما، وقع أوباميانج وأوزيل عقودًا كبيرة مع آرسنال، يحصل بهما كل منهما على قرابة 400 ألف يورو أسبوعيًا.

ومع ذلك، فقد تدهور أداء النجمين بشكل كبير، ودخلا في خلافات مع ميكيل أرتيتا، وتم تجريد أوباميانج من شارة القيادة مؤخرًا، ورحل أوزيل إلى تركيا.

فيما تراجعت مسيرة هازارد وسانشيز بشكل كبير بعد انتقالهما إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وحقق هازارد حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد في 2019، لكنه منذ ذلك الحين تعرض لعدد من الإصابات التي أثرت على مسيرته.

فيما كان سانشيز يحصل على 550 ألف يورو أسبوعيًا في مانشستر يونايتد بعد انتقاله من آرسنال، لكن مغامرته في "أولد ترافورد" كانت كارثية لينتقل فيما بعد إلى إنتر الإيطالي.

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