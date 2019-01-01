على الزمالك الحذر - ماذا يفعل الأبيض أمام مازيمبي والأندية الكونغولية؟

الزمالك يواجه مازيمبي في مباراة قوية بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى لفرض الفوز على نظيره مازيمبي، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بين فريقين يمتازان بالقوة.

ويمتلك الزمالك الكثير من المواجهات أمام الأندية الكونغولية في البطولات الإفريقية ولكن لم تأت نتائج هذه المباريات في صالحه.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، تاريخ المواجهات بين الزمالك والأندية الكونغولية في تاريخ البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية.

واجه الزمالك الأندية الكونغولية في البطولات الإفريقية 14 مرة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وتلقى 7 هزائم أي نصف عدد اللقاءات.

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وبخصوص مازيمبي لعب الزمالك أمام الفريق 6 مواجهات لم يحقق الأبيض الفوز سوى في مناسبة واحدة فقط، وتعادل في مرتين وتلقى 3 هزائم.

عام 2002 تعادل الزمالك ذهابًا بهدف لكل فريق في دوري أبطال إفريقيا، وفي مباراة العودة حقق الفوز بهدفين دون رد ليصعد إلى نهائي الأبطال الذي توج به على حساب الرجاء المغربي.

عام 2012 خسر الزمالك ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا، أما عام 2014 فاز مازيمبي ذهابًا وفي العودة تعادلوا سلبيًا.