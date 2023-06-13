علقوها في اللوفر .. جريليش يخطف الأنظار بصورة تاريخية مع مانشستر سيتي!

نجح جاك جريليش جناح مانشستر سيتي، في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصورة التي نشرها احتفالًا بفوز فريقه بالثلاثية خلال هذا الموسم.
سيتي أضاف لقبًا جديدًا إلى رصيده تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا السبت الماضي، بعد الفوز على إنتر الإيطالي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، لتكتمل ثلاثية موسم 2022/2023، بعد الفوز في وقت سابق بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.
جريليش شارك في الاحتفالات الصاخبة لمانشستر سيتي بالثلاثية، سواء بالموكب الذي تجول شوارع المدينة الإنجليزية، أو الحفل المخصص الذي أقيم بعدها لمشاركة الجماهير بالاحتفال بهذا الموسم التاريخي.
صاحب الـ27 سنة قام بنشر صورة ملحمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر خلالها وهو يقوم بفرد ذراعيه مغمورًا بالأمطار والأجواء الاحتفالية الأسطورية.
وعلق جريليش على الصورة قائلًا:"علقوا هذه الصورة في متحف اللوفر".
يذكر أن الجناح الإنجليزي كان من أهم العناصر بفريق المدرب بيب جوارديولا بالموسم المنصرم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف ولعب 11 تمريرة حاسمة في 50 مباراة بكل البطولات.
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