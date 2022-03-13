علامة على ضم مزراوي؟! .. ديست يستسلم ويقرر الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن وجود ميل لدى اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست لقبول عرض نادي روما الإيطالي من أجل الانتقال لهم في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يفكر بشكل جدي في قبول العرض بسبب وضعه الحالي في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية المفاوضات الجارية مع دانييل ألفيش من أجل تجديد عقده كانت السبب الأساسي في تفكير ديست في الرحيل عن برشلونة.

كما ذكرت أن الأنباء التي انتشرت بشأن ضم الظهير المغربي نصير مزراوي من صفوف أياكس الهولندي في الصيف جعلت اللاعب يفكر في مستقبله بشكل مختلف.

ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما لضم اللاعب لصفوف فريقه وطلب الأمر من إدارة روما بالفعل.

وفي الوقت نفسه يريد اللاعب الأمريكي أن يجد لنفسه مكانًا في منتخب بلاده خلال كأس العالم التي تقام بداية من نوفمبر القادم في قطر.

وينتهي عقد اللاعب مع برشلونة بحلول صيف عام 2025 ويملك شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 400 مليون يورو، ولا يمانع برشلونة رحيله لو كان العرض يتجاوز الـ 21 مليون يورو التي دفعها لأياكس من أجل ضمه.

جدير بالذكر أن ديست شارك في 26 مباراة فقط هذا الموسم مع برشلونة، من أصل 39 مواجهة خاضها الفريق الكتالوني، ومؤخرًا قلت مشاركاته تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.