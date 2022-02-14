علاقة متوترة بين رونالدو ورانجنيك .. من يدير مانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود توتر في العلاقة بين كريستيانو رونالدو ورالف رانجنيك مدرب فريق مانشستر يونايتد في الفترة الحالية.

وكان مانشستر قد تعادل مع نادي ساوثامبتون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في مباراة هي السادسة التي يصوم فيها الدون عن التسجيل على التوالي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن علاقة المهاجم البرتغالي بمدربه الألماني باتت متوترة بعض الشيء، حيث يرى صاروخ ماديرا أن رالف يفتقد لبعض "العمق" في إدارته للفريق.

كيف يشعر رونالدو؟

لا يحظى رانجنيك بدعم "النجوم الكبار" في الفريق، وخاصة النجم البرتغالي الدولي رونالدو، وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ العلاقة بين اللاعب ومدربه "ممزقة تمامًا"، حيث يكافح يونايتد من أجل ترسيخ مكان في المراكز الأربعة الأولى، ولكن العلاقات المتوترة بين اللاعبين والجهاز الفني قد تعيق ذلك.

ويعتقد الدون أن رانجنيك لا يملك القدرة على إدارة يونايتد وأفكاره بعيدة عن العمق المطلوب لتحقيق النجاح في أولد ترافورد.

ماذا وتر العلاقة؟

التقرير يشير بأن سبب توتر العلاقة هو أن رانجنيك أثار غضب رونالدو بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، بعد أن اتهم المهاجم البرتغالي بعدم تقديم الأداء الجيد والمباشر أمام المرمى.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الفريق هذا الموسم لكنه فشل في تسجيل أي هدف في آخر خمس مباريات بالدوري ويبدو أن رانجنيك غير سعيد بأدائه.

حيث أجلس رانجنيك رونالدو على مقاعد البدلاء لصالح إدينسون كافاني في منتصف الأسبوع في المواجهة أمام بيرنلي، لكن البرتغالي الدولي تم إحضاره كبديل في الشوط الثاني في تيرف مور.

ولم يترك المهاجم انطباعًا جيدًا بعد استبدال كافاني في الدقيقة 66، وبعد أن تمكن يونايتد من حسم نقطة فقط ضد بيرنلي المتذيل، اتجه اللاعب إلى النفق مباشرة لمغادرة الملعب.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

التقرير أيضًا أوضح أنه على الرغم من العلاقة المضطربة مع المدير الفني، لكن رونالدو سعيد بالعيش مع عائلته في مانشستر وليس لديه أي خطط للانتقال.

حيث سيغادر رانجنيك منصبه في مايو، وقد يسعد رونالدو بالبقاء في أولد ترافورد مع قدوم مدرب جديد قد تتحسن معه العلاقات بشكل أكبر.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الأسبوع الماضي أن اللاعبين يفضلون مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو لتولي المسؤولية في أولد ترافورد، بينما يدعم رانجنيك مدرب أياكس إريك تين هاج.

وبينما تخيم سحابة من عدم اليقين على أولد ترافورد، هناك شيء واحد يبدو أنه ليس موضع شك، وهو أن لاعبو يونايتد يريدون قدوم مدرب جديد هذا الصيف.

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