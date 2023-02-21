عكس ما يشاع .. النصر لا يحق له تسجيل لاعب بدلًا من بيتي مارتينيز: "اللوائح تغيرت"!

موسم بيتي مارتينيز انتهى، والنصر يبحث عن مخرج

رغم أن جمهور النصر السعودي بدأ التنقيب عن لاعب أجنبي حر خلال الفترة الحالية لقيده بدلًا من المصاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وذهبت أحلامهم لأسماء كبيرة في أوروبا إلا أن الخبير القانوني سعود الرمان صدمهم بحديثه عن تغيير اللوائح.

العالمي أعلن أمسالثلاثاء، نهاية موسم بيتي بعدما أصيب بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة، خلال مران الفريق.

وأمام هذا، أوضح الرمان أن اللوائح تم تعديلها قبل عامين، ولم يعد مسموحًا للأندية بتسجيل لاعب بديل عن آخر مصاب، موضحًا أن الاستثناءات في اللائحة لا تنطبق على حالة النصر وبيتي.

وزاد الخبير القانوني موضحًا الفارق بين حالة النصر ومنافسيه، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "الفرق بين حالة النصر و بيتي ماريتينز عن حالة تسجيل النادي الأهلي للاعب حمدي النقاز، أن الأهلي كان فيه قائمته مكان شاغر لـ ( ١ ) لاعب كذلك كاكو التعاون، بينما قائمة فريق النصر مكتمله بعدد ( ٨) أجانب ، لذلك لا يستطيع النصر تسجيل لاعب بديل عن المصاب بيتي".

وفي المقابل، طمأن الخبير القانوني أحمد الشيخي الجماهير النصراوية بعدما أقلقها الرمان، موضحًا أنه بالفعل تسجيل لاعب بديل لن يكون سهلًا، لكنه ممكنًا بشرط فسخ عقد بيتي بالتراضي بين الطرفين، وأن يكون بديله عاطلًا منذ 28 يناير الماضي وما قبل هذا التاريخ، أما من أصبح عاطلًا بعده، فلن يتمكن النصر من قيده.

جدير بالذكر أن بيتي كان قد غاب عن التسع جولات الأولى للنصر في الموسم الجاري من دوري روشن، إثر معاناته من التهام في غشاء التامور المحيط بالقلب، قبل أن يتم شفائه منه بشكل كامل.