عكس ريال مدريد .. برشلونة سيضم هالاند دون التضحية بمشروعه!

قام نادي برشلونة الإسباني بعمل رائع في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ونجح بالفعل في تعزيز صفوفه بأكثر من صفقة رائعة، ويأمل في تكرار ذلك خلال الصيف المقبل.

برشلونة تعاقد مع فيران توريس، وأداما تراوري، وأوباميانج، وداني ألفيش في يناير الماضي، ليعزز صفوفه دفاعيًا وهجوميًا.

ويضع برشلونة نصب عينيه الاستمرار في التحسن، خاصة من ناحية الجودة في خط الهجوم، ولذلك سيتحرك للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

ما هي خطة برشلونة؟

برشلونة يأمل في القيام بتحركات ذكية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتركيز على ضم هالاند بأي قيمة ممكنة، مع تعزيز الصفوف كذلك بعدد من الصفقات المجانية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هالاند هو الهدف الأول بالنسبة إلى برشلونة في صيف 2022.

ويحلم جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" بإحضار هالاند إلى "كامب نو"، رغم صعوبة المهمة في ظل المنافسة الشرسة على خدمات النرويجي.

ما هي الأهداف الأخرى في قائمة برشلونة؟

وإلى جانب هالاند، فإن خطة برشلونة تمتد لتدعيم مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر على وجه التحديد.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا وأندرياس كريستنسن في صفقتي انتقال حر من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم قلب الدفاع.

أما فيما يخص الظهير الأيسر، فإن الهدف الأول هو خوسيه جايا لاعب نادي فالنسيا، ويعد أليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا البرتغالي وخريج أكاديمية برشلونة هدفًا للنادي الكتالوني.

ويمر برشلونة حاليًا بمرحلة من التفاؤل ويبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وسيكون الصيف المقبل حاسمًا في مستقبل النادي الكتالوني.

اقرأ أيضًا ..

ميسي: علاقتي مع مبابي تتحسن، ومن الصعب الفوز بدوري الأبطال!

برشلونة يستمع لنصيحة كومان ويفاوض "بوجبا الهولندي"

فعل ما عجز عنه نيمار .. كيف احتفظ مبابي بمكانته ووضع ميسي في ظله؟