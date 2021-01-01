عكس المعتاد .. خطة خاصة لعودة هازارد من الإصابة هذه المرة

هكذا عاد هازارد..

يبدو أن عودة نجم ريال مدريد إيدين هازارد من الإصابة هذه المرة جاءت بكواليس خاصة ولم تكن كما كان يحدث في كل مرة، حيث كانت العودة تتلوها انتكاسة.

ومن جهته كشف زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن عودة إيدين هازارد لصفوف الفريق مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

ريال يستعد لمواجهة صعبة غدًا السبت، ضد ريال بيتيس، في الأسبوع 32 من الدوري الإسباني، طامحًا في مواصلة المنافسة على الصدارة.

زيدان خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة، للحديث عن العديد من الأمور الهامة، مثل الإصابات وموقفه من السوبرليج، ولكن الغالبية ركزوا على عودة هازارد.

وفي ذلك السياق، كشفت مصادر لـ "جول" عن الخطة التي اتبعها ريال مدريد مع هازارد من أجل عودته إلى الملاعب بأفضل لياقة ممكنة، وأيضًا ما سيحدث معه في الفترة المقبلة.

كان هازارد يرغب في العودة إلى أرض الملعب في مباراة الفريق الملكي السابقة والتي سبقتها أيضًا، على سبيل المثال ضد خيتافي ثم مباراة قادش، لكنه توقف وفهم الأمر. لقد تعلم الاستماع إلى الجسد.

الخطة بالنسبة لهازارد ستكون العودة إلى الفريق من جديد من خلال المشاركة في عدد محدود من الدقائق خلال مباراة ريال بيتيس المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

الهدف من المشاركة في مباراة ريال بيتيس هو استعادة النجم البلجيكي لنسق المباريات حتى يكون جاهزًا للمشاركة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

زيدان: هازارد سيعود أمام بيتيس ولا نخشى التحكيم في دوري الأبطال

الجدير بالذكر أن الجميع في ريال مدريد يريد أن تكون انطلاقة هازارد الحقيقية من خلال مواجهة خاصة أمام فريقه السابق تشيلسي في مواجهة هامة بدوري الأبطال.