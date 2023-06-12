عكس التيار .. النصر يفاجئ كريستيانو رونالدو بـ"مهاجم مغمور"!

نادي النصر يفاجئ كريستيانو رونالدو في سوق الميركاتو الصيفي الحالي

صدق أو لا تصدق، في الوقت الذي يتردد فيه انتقال نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ارتبط اسم مغمور، بارتداء قميص نادي النصر، في الموسم الرياضي القادم.

النصر ودع الموسم الرياضي 2022-2023، بدون أي لقب؛ مع مطالبات من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بضم أسماء عالمية لمساعدته.

ووفقًا لصحيفة "globo"، يتابع مسؤولو نادي النصر، المهاجم البرازيلي لوتشيانو؛ لبحث إمكانية التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، بالإضافة إلى نادي كروز أزول المكسيكي، يريدا التعرف على مطالب لوتشيانو "المالية"؛ قبل التقدم بعرض رسمي لضمه.

وأوضحت أن ساو باولو البرازيلي؛ وهو النادي الذي ينشط فيه اللاعب حاليًا، لن يمانع رحيل مهاجمه؛ حال تلقى عرضًا مغريًا من الناحية المالية.

جدير بالذكر أن لوتشيانو، يبلغ من العمر 30 سنة، ويلعب مع ساو باولو منذ صيف 2020، مسجلًا 58 هدفًا وصانعًا 19 آخرين في 167 مباراة رسمية.