عكس التوقعات .. جارديم يُحدد بديل البليهي أمام بوهانج

يستعد الهلال السعودي لمواجهة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الملك فهد في الرياض، ويترقب الجمهور الأزرق قرار المدير الفني، ليوناردو جارديم، في المدافع الذي سيلعب بدلًا من علي البليهي.

المدافع السعودي سيغيب عن نهائي آسيا بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، إذ حصل على واحدة خلال مواجهة النصر في نصف النهائي.

من هو اللاعب الذي اختاره جارديم ليُعوض البليهي؟

المحللون والنقاد الرياضيون أجمعوا سابقًا أن محمد جحفلي هو المدافع الذي سيُعوض البليهي أمام بوهانج، إذ سيلعب بجانب الكوري الجنوبي العائد من الإصابة، جانج هيون سو، في عمق الدفاع.

ما أدى لهذا التوقع هو اعتماد جارديم على جحفلي خلال المباراتين الأخيرتين في الدوري السعودي، أمام الأهلي وضمك، لتعويض جانج، إذ لعب بجانب البليهي في عمق الدفاع.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن قرار المدرب البرتغالي بشأن المدافع الذي سيُعوض البليهي، والذي جاء مفاجئًا وعكس التوقعات تمامًا.

إذ أشارت إلى أن جارديم اختار متعب المفرج ليلعب بجانب جانج هيون سو في نهائي دوري أبطال آسيا، مفضلًا بقاء محمد جحفلي على مقاعد البدلاء.

الغريب في الأمر أن المدافع صاحب الـ25 عامًا لم يلعب سوى مباراة واحدة هذا الموسم مع الهلال وكانت في 30 سبتمبر الماضي أمام الحزم في سابع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا فعل الهلال في المباريات النهائية السابقة من دوري أبطال آسيا؟

لعب الهلال 7 نهائيات سابقة في دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الحديث.

فاز الهلال في 3 مباريات فقط، أعوام 1991، 2000 و2019، وخسر 4 مباريات أعوام 1986، 1987، 2015 و2017.

الفريق السعودي لم يلعب المباراة النهائية عام 1987 وقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره خاسرًا اللقاء، وانسحب الهلال من النهائي لتواجد جُل لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

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