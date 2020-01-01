عكس التوقعات .. أوفرمارس يحسم موقفه من انتخابات برشلونة

مكانه في البريميرليج

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن المدير الرياضي لنادي أياكس الهولندي في الوقت الحالي مارك أوفرمارس لن يكون جزءًا من أي مجلس إدارة لبرشلونة فيما يخص الانتخابات القادمة.

وأعلن المدير الرياضي لأياكس لا يفكر في الوقت الحالي في الارتباط بأي مرشح لرئاسة برشلونة وأن طموحاته المستقبلية مكانها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الغالبية أن يكون أوفرمارس أحد رجال مشروع برشلونة الجديد من أجل التخلص من تركة الإدارة السابقة برئاسة بارتوميو، كشف الرجل عن طموحاته المستقبلية والتي لا علاقة لها بالنادي الكتالوني.

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لا ينوي مارك أوفرمارس أن يكون أحد نقاط القوة الانتخابية في الانتخابات المقبلة لرئاسة نادي برشلونة، حيث يريد أن يخوض مشروعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وليس في إسبانيا.

أبلغ المدير الرياضي الحالي لأياكس ناديه أنه في نهاية الموسم سينهي مرحلته في هولندا وسيواجه تحديات رياضية جديدة وعلى الأرجح ستكون من بوابة آرسنال أو مانشستر يونايتد.

وأعلن أوفرمارس أنه يريد خوض تجربة جديدة في البريميرليج في الوقت الذي يظهر فيه اسم المدير الرياضي الهولندي بقوة باعتباره الملف الشخصي المثالي لإعادة صياغة المشروع المستقبلي لآرسنال.

ومن جهة أخرى فإن مانشستر يونايتد سيحاول أيضًا إغواء مارك أوفرمارس ليكون جزءًا من مشروع الشياطين الحمر، حيث يرون فيه الرجل القادر على إحياء النادي الذي سئم استثمار الملايين دون الحصول على ألقاب.

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هناك وجهتان محتملتان في الوقت الحالي ولا أحد يعرف إلى أين ستسير الأمور بنهاية الموسم الحالي، ولكن على ما يبدو فإنه بات من المؤكد أن مارك أوفرمارس بعيد تمامًا عن نادي برشلونة