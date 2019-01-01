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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عقوبة مغلظة من لجنة الانضباط على الأهلي السعودي

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الكلاسيكو خسره الراقي، وزادت لجنة الانضباط من أوجاعه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية ضخمة على الأهلي، إثر الأحداث التي شهدها لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

الراقي استضاف الزعيم في 12 من إبريل الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مراقب المباراة يُعلل تشابه قمصان الأهلي والهلال

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وقررت لجنة الانضباط تغريم الأهلي غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي، نظرًا لقيام جماهيره بإلقاء 15 زجاجة مياه باتجاه مضمار وأرض الملعب ثلاث مرات خلال أحداث اللقاء.

اللجنة أوضحت أن قرارها جاء بناءً على تقرير مراقب اللقاء، مشيرة إلى أنه قابل للاستئناف وفقًا للوائح والقوانين.

المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد، سجله ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ويحتل الراقي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتصدر الزعيم بـ63 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

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