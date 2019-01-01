عقوبة مغلظة من لجنة الانضباط على الأهلي السعودي

الكلاسيكو خسره الراقي، وزادت لجنة الانضباط من أوجاعه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية ضخمة على الأهلي، إثر الأحداث التي شهدها لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

الراقي استضاف الزعيم في 12 من إبريل الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مراقب المباراة يُعلل تشابه قمصان الأهلي والهلال

وقررت لجنة الانضباط تغريم الأهلي غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي، نظرًا لقيام جماهيره بإلقاء 15 زجاجة مياه باتجاه مضمار وأرض الملعب ثلاث مرات خلال أحداث اللقاء.

اللجنة أوضحت أن قرارها جاء بناءً على تقرير مراقب اللقاء، مشيرة إلى أنه قابل للاستئناف وفقًا للوائح والقوانين.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام النادي #الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال. pic.twitter.com/rThG8XuExk — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٦ أبريل ٢٠١٩

المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد، سجله ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ويحتل الراقي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتصدر الزعيم بـ63 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.