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عقوبات ميلان تهدد موقف هيجواين

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Getty Images
ميلان ومشاكل بسبب قواعد اللعب النظيف

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أصبح مستقبل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مع ميلان مجهولاً بعد العقوبات الأخيرة بحق النادي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتم توقيع غرامة تبلغ 12 مليون يورو من عوائد الروسونيري هذا الموسم بالدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تهديده بالحرمان من المشاركة مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالقوانين.

وأفادت عدة مصادر أبرزها "سكاي" أن ميلان قرر عدم تحويل إعارة هيجواين إلى شراء نهائي وسيعود اللاعب إلى يوفنتوس من جديد.

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وكان ميلان استعار اللاعب مقابل 18 مليوناً، مع إمكانية شرائه نهائياً الصيف المقبل مقابل 36 مليوناً إضافية، الأمر الذي يبدو مستبعداً في ظل بلوغه 31 عاماً.

وقالت "راي" إن ميلان يفكر حتى في إعادة اللاعب في يناير المقبل، مما قد يفتح الباب لتشيلسي للعودة مجدداً من أجل الأرجنتيني، بحسب القناة الإيطالية.

وستضع عودة هيجواين المحتملة يوفنتوس هو الآخر في معضلة بسبب راتبه المرتفع، ثمانية ونصف مليون سنوياً، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على موازنة النادي.

يُذكر أن هيجواين سجل مع ميلان سبعة أهداف في كل المسابقات من خلال 16 مباراة حتى الآن.

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