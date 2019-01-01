عقوبات مالية كبيرة على الأندية المغربية بسبب استعمال الألعاب النارية

الجيش الملكي أكثر المتضررين وخلفه الرجاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى قيام لجنة التأديب والانضباط التابعة للاتحاد المغربي، عن توقيع عقوبات مالية كبيرة على الأندية بسبب استعمال الألعاب النارية.

وبلغت قيمة الغرامات المالية على الفرق 360 ألف دولار، النصيب الأكبر منها لفريق الجيش الملكي الذي دفع 70 ألف دولار، بعد استعمال جماهيره الألعاب النارية 14 مرة في الدوري.

وجاء في المركز الثاني الرجاء الذي سدد 40 ألف دولار، وخلفه جاء كلاً من الوداد وأولمبيك آسفي واتحاد طنجة.

وكان الاتحاد المغربي قد أصدر قراراً أيضاً، بفرض عقوبات مالية على الفرق التي تحصل على أكثر من أربع بطاقات صفراء في المباراة الواحدة للحد من العنف من الملاعب.

💢 تعديل جديد من فيفا بشأن إسقاط الكرة في حال توقف اللعب ⚽️



▪️بدلًا من إسقاط الكرة بين لاعب من كل فريق.. تذهب الكرة لآخر فريق لمس الكرة قبل توقف اللعب، وفي حال توقف اللعب والكرة في منطقة جزاء أحد الفريقين تذهب الكرة لحارس المرمى الذي توقف اللعب في منطقة جزاءه ✔️ pic.twitter.com/5oZUypxsbT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 30, 2019

ويحتل الجيش المغربي المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سريع وادي زم صاحب المركز الحادي عشر.

ويتبقى أربع مباريات حتى نهاية جدول الدوري، الذي يتصدر ترتيبه الوداد برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، وفي المركز الثاني الرجاء بـ 49 نقطة.