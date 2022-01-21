عقوبات قاسية .. الاتحاد السعودي يحذر الأندية من مفاوضة الدوليين

قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتحذير جميع الأندية من مفاوضات اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات السعودية المختلفة، حيث سيتم تطبيق لائحة العقوبات والتي ستكون قاسية جدًا.

المنتخب السعودي الأول يستعد لمواجهة سلطنة عمان يوم 27 يناير الجاري، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويتزامن ذلك مع فترة القيد بالمملكة العربية السعودية التي ستنتهي يوم 31 يناير الجاري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد السعودي حذر الأندية بتطبيق اللائحة التي تصل إلى الحرمان والمنع من فترتي تسجيل، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

الاتحاد السعودي أرسل تحذيرًا شديد اللهجة إلى الأندية، بضرورة الالتزام بعدم الدخول في مفاوضات مع لاعبين بصفوف المنتخب، وإلا سيتم توقيع عقوبات قاسية.

الصحيفة أكدت على أن العقوبات ستكون وفقًا للمادة 11 "التزامات الأندية"، الفقرة 17 من لائحة الاحتراف التي تنص على عدم إجراء أي مفاوضات مع اللاعبين الدوليين حال التحاقهم بمعسكرات المنتخبات.

وشدد الاتحاد السعودي على أنه وكافة لجانه ملتزمون بتطبيق كافة النظم واللوائح على الجميع في كل الشكاوي الواردة والاستفسارات وغيرها.

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اتحاد الكرة أكد أيضًا على أن الشكوى من أي نادٍ بخصوص المفاوضات ويتم كشفها، يجب أن يرفق معها إثباتات وأدلة، من أجل تنفيذ اللوائح والقوانين.

الأخضر يدخل المعسكر الإعدادي الخاص بمواحهتي عمان في جدة، ثم اليابان في طوكيو، حيث يوجد ضمن لاعبي المنتخب لاعبين دخلوا الفترة الحرة، وهي المرة الأولى التي تصادف فيها فترة التسجيل وجود لاعبين في معسكرات المنتخبات السعودية.