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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عقوبات صارمة من الاتحاد السعودي بسبب رفض التصريحات عقب المباريات

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قررت لجنة الانضباط إلزام لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب، ونور الدين امرابط بدفع غرامة مالية قدرها (20,000)

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

طالت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من اللاعبين، عقب نهاية الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط إلزام لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب، ونور الدين امرابط بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال لكل واحد منهما.

وتأتي عقوبة الثنائي عقب عدم حضور المقابلة الإعلامية السريعة عقب مباراة الفريق، وذلك بحسب طلب أحدى القنوات الناقلة للبطولة.

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وفي الإطار نفسه تم إلزام لاعبي النادي الأهلي محمد العويس، ومهند عسيري، وسعيد المولد، وألكسيس روانو بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال لكل واحد منهم.

وتأتي عقوبة ثنائي النادي الأهلي بنفس سبب العقوبة التي تعرض لها نجمي نادي النصر، عقب نهاية مباراتهم.

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