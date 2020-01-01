عقوبات صارمة على الصحفيين والبرامج الرياضية المتجاوزة في السعودية

الأمر لا يتوقف على الصحفيين فقط، بل سيطول البرامج الرياضية

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد قرارات حاسمة من قبل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بعدما كشفت تقارير عن تجهيز غرامات مالية قوية سيتم تطبيقها ضد التجاوزات الصحفية.

وكشفت تقارير أن الغرامات المتوقعة ستبدأ من 50 ألف ريال، وسيتم تطبيقها على كل من يتجاوز في الإعلام الرياضي.

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الأمر لا يتوقف على الصحفيين فقط، بل سيطول البرامج الرياضية، حيث من المتوقع أن تصل الغرامة إلى مليون على البرامج المتجاوزة في القنوات الرياضية.

وتأتي هذه المقترحات عقب تزايد التجاوزات داخل الشارع الرياضي عن طريق عدد من القنوات الرياضية، التي تزيد من حدة التعصب واحتقان الجماهير في المدرجات.

ومن المنتظر أن يتم تحديد لجنة خاصة لمتابعة ورصد التجاوزات بشكل يومي ورفعها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التجاوزات.

وكانت تقارير صحفية محلية قد أشارت أمس إلى وجود قرار بإيقاف 2 من الإعلاميين الرياضيين عن الظهور في القنوات الرياضية السعودية.

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وقالت التقارير أن هذا القرار يأتي على خلفية هجوم الثنائي دباس الدوسري، وعبدالله الفرج، والتلفظ بألفاظ غير مقبولة للمتابعين.