عقوبات السوبر ليج تلاحقه .. حكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في موقف لا يحسد عليه

الشكوك ستكون حول قراراته بكل تأكيد..

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الضغوطات تحاوط الحكم الهولندي داني ماكيلي والذي سيتولى تحكيم مباراة ريال مدريد وتشيلسي غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يحل ضيفاً مساء الثلاثاء على ريال مدريد في العاصمة الإسبانية وملعب "ألفريدو دي ستيفانو" لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وعيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المباراة، الأمر الذي سيضعه تحت ضغط أكبر بكثير من مجرد كونه حكمًا لمباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

السبب في ذلك كانت تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين حول العقوبات التي يتوعد بها اليويفا لريال مدريد وبرشلونة على وجه التحديد لتمسكهما بالسوبر ليج حتى الرمق الأخير.

بينما أكد تشيفرين أنه سيتم التساهل مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص العقوبات، وذلك بسبب كونهم أول المنسحبين من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وسيكون هناك ضغط كبير على الحكم في حال احتسب قرارًا مشكوكًا فيه، فإن كان لصالح ريال مدريد فسيتم اعتباره عربون مصالحة، وإن كان ضد الملكي سيتم اعتباره جزء من العقوبات، وذلك حسب وصف ماركا.

على الجانب الآخر، لا يعتقد المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي أنه يجب أن يكون هناك أي شك بشأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم الاثنين: "أثق بنسبة 100% في الحكم وفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفي المنافسة، وكذلك في عدالة إدارتهم لها".

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يذكر أن التقارير الصحفية ذكرت أن تشيلسي كان أقل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اقتناعًا بدوري السوبر الأوروبي، وأنهم لم يرغبوا في التوقيع على العقد المبرم بين الـ 12 ناديًا.