عقد مدته 15 عاما ً.. نادي برازيلي يتقدم بعرض لضم ميسي!

اهتمام أرجنتيني وبرازيلي لضم ميسي مجانًا

انتهى عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني في 30 يونيو، وبات اللاعب حرًا الآن ويمكنه التوقيع لأي فريق يريد بشكل مجاني.

في تلك الأثناء قدم عددًا من الأندية عروضًا فكاهية إلى ميسي راغبة بقدوم الأرجنتيني للعب ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

ما هو العرض الأول؟

وضع الفريق الأرجنتيني، نيولز أولد بويز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة لميسي يحتفل فيها بهدف برشلونة وهو يرتدي قميص نيولز، وذلك الاحتفال هو الذي اختاره ليو لتكريم دييجو مارادونا بعد يومين من وفاته.

وكتب النادي الأرجنتيني :"مرحبا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين الآن 1 يوليو ... (من لا يخاطر لا يفوز).

Hola Leo, estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio…



(El que no arriesga no gana 👀) https://t.co/aGo40Kp32t pic.twitter.com/HJ1EUy3aDZ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 1, 2021

فيما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الغرض من هذا الأمر هو تقديم الحب لليونيل ميسي، وأن الفريق يعرف جيدًا بأن النجم الأرجنتيني سيقوم بتمديد عقده قريبًا رفقة برشلونة.

العرض الثاني

ومن جانبه قدم الفريق البرازيلي، إيبيس عرضًا غريبًا إلى ميسي حيث نشر النادي بيانًا رسميًا على الصفحة الرسمية على "تويتر" وطلب من ميسي التوقيع لمدة 15 عامًا، ويعتمد الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، وفي الوقت ذاته ينص بند في العقد على أنه لا يمكنه تسجيل العديد من الأهداف لأنه سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.



ومن ضمن الشروط أيضاً، عدم الفوز بالألقاب، لأن الفريق لا يمكن "أن يكون بطلا" على حسب وصفه، وإلا سيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة، كما يمنع النادي ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي "ماورو شامبو"، وينص البند الأخير على أنه يجب على ميسي كل يوم الوقوف أمام المرآة ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.

É OFICIAL! 🚨

Hoje é o último dia do contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube.

Assina, MESSI ✒️📄🤝@betsson_brasil #MessiNoÍbis pic.twitter.com/tJKMOrqnLD — Íbis Sport Club (@ibismania) June 30, 2021

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