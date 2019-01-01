بعد عقد كامل.. سترلينج يحقق إنجازًا إنجليزيًا غائبًا عن دوري الأبطال!

هدفا سترلينج في مرمى توتنهام تحقق رقمًا إنجليزيًا غاب عن دوري أبطال أوروبا لعشر سنوات

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج هو أول لاعب إنجليزي يحرز هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد عشر سنوات كاملة من تحقيق نجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق فرانك لامبارد لنفس الإنجاز.

وكان رحيم سترلينج قد أحرز هدفين للسيتزن في شباك توتنهام هوتسبر في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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منذ عشر سنوات كان لاعب تشيلسي فرانك لامبارد قد أحرز هدفين أيضًا في ربع النهائي أمام ليفربول عام 2009، في مباراة انتهت بالتعادل برباعية لكل فريق.

ومنذ هذا الحين لم يحقق أي لاعب إنجليزي نفس الإنجاز طوال عقد كامل من الزمان، قبل هدفي سترلينج في شباك السبيرز الليلة.

يذكر أن عام 2009 كان قد شهد تأهل أربعة فرق إنجليزية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما تكرر أيضًا في عام 2019.