عقد خيالي يُقرب راشفورد من التجديد لمانشستر يونايتد

الإنجليزي الشاب أصبح من عناصر الشياطين الحمر الأساسية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحفاظ على مهاجمه الشاب، ماركوس راشفورد، بتمديد تعاقده، خاصة مع اهتمام كبار القارة العجوز بالحصول على خدماته.

وبرز برشلونة وريال مدريد، كأقوى الأسماء التي تسعى للحصول على خدمات الموهبة الشابة البالغ 21 عامًا.

وسيوقع مانشستر يونايتد وفقًا لميرور بعقد يحصل فيه على 70 مليون يورو، يمتد لـ5 مواسم.

وسيحصل راشفورد على 300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وهو نفس الراتب الذي يتقضاه واين روني هداف الشياطين الحمر التاريخي.

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وما أسباب كارثة الأهلي؟ 😳

ومن كان أغبى من دييجو كوستا هذا الأسبوع؟ 🤦‍♂️#يلا_جول يعود من جديد 🤩 pic.twitter.com/mMC7ClcRzh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

حيث سيرتفع راتبه من 80 ألفًا إلى 300 لأول مرة من 2017، وبعقد يمتد إلى 2024، خاصة أن عقده ينتهي في 2021.

ويعمل مانشستر يونايتد على تجديد عقود أهم لاعبيه، خاصة دافيد دي خيا، الذي يسعى للحصول على 350 ألف جنيه استرليني، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

ويركز أولي جونار سولشار على الاستفادة من خدمات لاعبه الشاب، حيث سجل الموسم الحالي 14 هدفًا في جميع المسابقات.