"عقد جارسيا 65 مليون ريال .. وسيتم تسريحه مغضوبًا عليه!"

خطوات قليلة ويصبح جارسيا مدربًا للنصر

يرى الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، سيرحل عن نادي النصر مغضوبًا عليه، متسائلًا عن سبب عدم الاعتماد على سعد الشهري كمدرب للعالمي.

ويبحث نادي النصر حاليًا عن مدرب جديد يقود الفريق، خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدرب الحالي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

تعاقد النصر مع جارسيا لإنقاذ المشروع المتعثر

الإعلامي سعود الصرامي، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي النصر سيتعاقد مع جارسيا، من أجل إنقاذ المشروع المتعثر.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "16 مليون يورو، نقلت المدرب الكبير من الملاعب الأوروبية للملاعب الخليجية، لإنقاذ المشروع المتعثر وإخراجه من الغرفة الفائقة".

تأتي تغريدة الصرامي في إشارة لاقتراب نادي النصر من التعاقد مع رودي جارسيا خلال الفترة الحالية.

جارسيا سيرحل مغضوبًاعليه!

وحرص الإعلامي صالح الحناكي على التعليق على ما نشره زميله الصرامي، عبر تغريدة نشر فيها ما قاله الأخير بشأن التعاقد مع الصرامي.

وجاء نص تغريدة الحناكي كالآتي: "تكلفة عقد جارسيا = 65 مليون ريال، وغالبًا سيتم تسريحه مغضوبًا عليه، أليس الأولى انتداب المدرب سعد الشهري؟".

وتابع: "قد لا يُكلف أكثر من مليون يورو، كما أن الشهري لا بد أن يخرج من حضانة اتحاد الكرة ويتجه للأندية كما هم المدربين الكبار".

تكلفة عقد جارسيا = ٦٥مليون ريال

وغالباً سيتم تسريحه مغضوباً عليه

اليس الأولى إنتداب المدرب سعد الشهري

قد لايكلف اكثر من "مليون يورو"

كما ان الشهري لابد ان يخرج من حاضنة اتحاد الكرة ويتجه للاندية كماهم المدربين الكبار . pic.twitter.com/CnDdj0b9xU — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) June 22, 2022

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