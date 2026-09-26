عقد الرعايا الجديد السبب .. تفسير غريب لإصابة مبابي

كان أخصائي العلاج الطبيعي الإسباني أنخيل فيانويفا قد حذّر من ارتفاع خطر الإصابة قبل ثمانية أيام من المواجهة بين فرنسا وتركيا، والتي ربما تعرّض فيها نجم ريال مدريد لمشكلة أكثر خطورة، بسبب تغيير مبابي مورّد ملابسه من نايكي إلى العلامة الرياضية السويسرية "أون".

ومع ذلك، فإن أي ارتباط مباشر بين الإصابة وحذاء مبابي الجديد يبقى مجرد تكهنات في هذه المرحلة.

وكتب فيانويفا في منشور على إكس : «أي تغيير في الحذاء (القالب، المسامير، الصلابة، التبطين أو الوزن) يُحدث تغييرًا طفيفًا في الميكانيكا الحيوية والحمل الواقع على القدمين والكاحلين والركبتين والسلاسل العضلية، ما يزيد مؤقتًا من خطر الإصابة»، وحذّر قائلًا: «إنه عامل يجب أخذه في الاعتبار ومراقبته».

أُصيب مبابي يوم الجمعة في أول ظهور له بالحذاء الجديد، مباشرة بعد هدفه في فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 1-0، حيث تعرّض لإصابة في الركبة.

وبعد احتفال قصير، أمسك بالمنطقة المصابة وتولّى الطاقم الطبي الفرنسي علاجه بينما بدت علامات الألم على وجهه. عاد المهاجم إلى الملعب بعد وقت قصير، لكن الأمر لم يدُم سوى دقائق قليلة قبل أن يسقط مبابي أرضًا ويشير إلى أنه لا يستطيع الاستمرار في نهاية المطاف.

وبعد ذلك بقليل، أصدر الاتحاد الفرنسي تشخيصًا أوليًا: «تعرّض كيليان مبابي لإصابة في ركبته أثناء تسجيله هدف الفوز. لقد أُصيب بإصابة في الوتر وسيعود إلى مدريد للعلاج». كما لم يكن مدرب فرنسا زين الدين زيدان متفائلًا على الإطلاق، وقال: «للأسف، الوضع لا يبدو جيدًا».

هل سبق أن أُصيب كيليان مبابي في تلك الركبة؟

يوم السبت، عاد فيانويفا إلى تحذيره لمبابي في عدة منشورات. كتب: «بالطبع الأمر أكثر تعقيدًا بكثير، لكنني حاولت دائمًا شرحه بطريقة بسيطة»، مضيفًا: «إضافة إلى ذلك، كانت هناك أحداث الموسم الماضي المتعلقة بهذه الركبة تحديدًا (إصابة في ديسمبر) والمشاكل التي عانى منها منذ مباراة إلتشي».

في وقت سابق من هذا العام، غاب مبابي عن عدة مباريات بسبب تلك الإصابة. كما كانت هناك تقارير مثيرة من إسبانيا وفرنسا بشأن فترة غياب إجبارية أخرى في الربيع، زعمت أنه وقع ضحية تشخيص خاطئ. ويُقال إن الطاقم الطبي لريال مدريد فحص في البداية الساق الخطأ للاعب الفرنسي، ما أدى إلى تغيير في العناصر داخل القسم الطبي لريال مدريد.

وخلال تلك الفترة، يُقال إن مبابي خاض العديد من المباريات وهو يعاني من الألم، كما دارت تكهنات في الصحف حول إصابة في الرباط الصليبي. وفي النهاية، تلقّى مبابي العلاج في باريس وعاد لمباراة الإياب في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، ثم استعاد قمة مستواه مجددًا في الأسابيع التي تلت ذلك.

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كيليان مبابي لم يعد مع نايكي: كيف تم الانتقال إلى "أون"؟

الآن قد يتحمّل الاتفاق المثير للجدل مع "أون" جزءًا من المسؤولية عن إصابة مبابي. فقد أُعلن قبل أيام قليلة عن الانتقال المفاجئ لهدّاف كأس العالم القياسي بعد 20 عامًا مع نايكي. كما سيصبح مبابي سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية السويسرية، التي تأسست في عام 2010 وتُعرف بشكل أساسي بأحذية الجري والملابس الرياضية.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في زيورخ، أيضًا أن أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري سيتولى مستقبلًا منصب مدير كرة القدم. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن هنري كان يعمل بالفعل خلف الكواليس لصالح الشركة منذ عام 2025، ويُقال إنه لعب دورًا رئيسيًا في إقناع مبابي بالانتقال إلى "أون". كما أن أسطورة التنس روجر فيدرر شريك في الملكية منذ عام 2019.



