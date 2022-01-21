عقب ركلة الخروج .. جوارديولا: محرز في حاجة إلى إجازة!

حدد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقف مشاركة رياض محرز، مع الفريق، خلال الفترة القادمة بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية.

وودع محرز البطولة الإفريقية رفقة منتخب بلاده الجزائر، عقب احتلاله المركز الأخير في مجموعته، بنقطة وحيدة، وخسارته من ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، في لقاء شهد إهدار محرز لركلة جزاء.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة ساوثامبتون، مساء يوم غد السبت على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن احتمالية مشاركة محرز في المباراة: "بعد كأس أمم إفريقيا، سيحتاج محرز إلى إجازة أسبوع ولن يشارك معنا في المباراة".

وشارك اللاعب الجزائري صاحب الـ 30 عامًا، مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 25 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

وفي سياق متصل أكد المدرب الإسباني، استمرار غياب زينشينكو عن الفريق بسبب الإصابة، بينما سيعود ناثان آكي لقائمة الفريق أمام ساوثامبتون، بعد غيابه عن مباراة تشيلسي الأخيرة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة بعد لعب 22 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي لعب 21 مباراة.