عقب السقوط أمام برشلونة .. كورتوا يستشهد بسباعية أتلتيكو مدريد

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بخيبة ثقيلة

علق تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد على الهزيمة أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الودي الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأحد.

كتيبة كارلو أنشيلوتي تجرعت الهزيمة أمام البارسا بنتيجة 1-0، في اللقاء الودي تحضيرًا للموسم الجديد 2022-2023.

ريال مدريد كان قد تُوج بطلًا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم 2021-2022، لذلك يأمل في الحفاظ على هذه الثنائية.

كورتوا يستشهد بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد عقب السقوط أمام برشلونة

قال كورتوا في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "العام الماضي فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بهذه المجموعة ولدينا إيمان بهذا، ولكن إذا لم يكن كريم ينزيما موجودًا، فإننا نفتقد إلى هدف ما ولم نخلق المزيد من الخطر على مرمى الخصم".

وتابع: "التحدي الأول سيأتي في كأس السوبر، كريم بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم ومن الواضح أننا نحتاج إليه".

وواصل: "تعرضنا للهزيمة بنتيجة 7-3 أمام أتلتيكو مدريد في نيويورك (2019) وبعدها فزنا عليهم مرتين وحققنا لقب الدوري الإسباني".

وأضاف: "أشعر أنني على ما يرام، فأنا أعمل بكثير من الجد، لم أذهب إلى المنتخب لأتمكن من التعافي جيدًا من آلام أسفل ظهري وأنا سعيد لأنني تمكنت في المباراة الأولى من تقديم مستوى جيد".

وعن أنطونيو روديجر المنضم حديثًا لصفوف ريال مدريد قال كورتوا: "إنه لاعب رائع، يعزز صفوف الفريق، لكن القرار يعود للمدرب بشأن مشاركته في مركز الظهير الأيسر".

كورتوا يؤمن بعودة هازارد

واختتم كورتوا حديثه بالتعليق على إمكانيات البلجيكي إيدين هازارد قائلًا: "لقد تدرب أسبوعًا واحدًا فقط، لكنني متأكد من أنه بوسعه تقديم الكثير للفريق، عندما يعود كريم بنزيما سنرى كيف يمكننا اللعب، لكنني أثق بهازارد أيضًا، إنه يؤدي بشكل جيد في التدريبات".