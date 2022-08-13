عقب التألق ضد نوتنجهام .. رديف: رفضت بلجيكا من أجل الهلال وحزين على الأهلي

المهاجم الشاب يثبت أقدامه

أكد النجم الشاب عبد الله رديف تمسكه بالاستمرار مع الهلال، وتطلعه لتثبيت أقدامه في صفوف الزعيم بالفترة المقبلة.

رديف خطف الأنظار بتألقه مع الفئات العمرية للمنتخب السعودي، وتُوج مؤخراً مع الفريق بكأس العرب للشباب، وحصل على لقب هداف البطولة.

ماذا قال رديف عن مستقبله؟

وتحدث رديف مع صحيفة "الرياضية" وقال: "أطمح للقب هداف الدوري السعودي مع الهلال، معظم الأندية تطمح لامتلاك لاعب أجنبي بمركزي، ولكن أحب التحدي".

وواصل: "تلقيت عروضاً من الدوري البلجيكي، ولكن بكل صراحة تُعامل في الهلال مثل الأندية الكبرى العالمية، ولكن لا يوجد ما يمنع اللاعب السعودي من الاحتراف".

واستمر رديف: "أتمنى اللعب بجانب عمر السومة، وهبوط الأهلي أغضبني لأن والدي مشجع له".

رديف يثبت أقدامه في الهلال

وشارك اللاعب الشاب في اللقاء الودي الأخير للهلال، والذي كان الجمعة ضد نوتنجهام فورست، وشهد تسجيله لهدف بعد المشاركة كبديل.

وفاز الهلال في آخر ودياته بمعسكر إنجلترا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف على الفريق الإنجليزي، ليتجه صباح اليوم السبت للمملكة لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.