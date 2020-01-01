عطيف ينهي الحجر الصحي ويصرح: اشتقت لعائلتي

لاعب الهلال يختتم الحجر الصحي ونتيجة التحليل سلبية.

أنهى عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، فترة الحجر الصحي في إحدى فنادق المملكة العربية السعودية، بعد عودته من إسبانيا منذ 14 يومًا.

عطيف كان متواجدًا في إسبانيا، حيث أجرى عملية جراحية في الركبة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، ولكنه فضل التأهيل في السعودية، في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية.

لاعب وسط الهلال قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "افتقدت الكثير خلال فترة الحجر الصحي، حيث افتقد أهلي وأصدقائي وأبنائي أيضًا".

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عبد الله عطيف تابع: "الخدمات المقدمة في الحجر الصحي بإحدى فنادق الرياض كانت على أعلى مستوى، واشتقت لعائلتي كثيرًا".

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وعن التأهيل قال عطيف: "نادي الهلال تواصل مع وزارة الصحة، بشأن توفير طبيبًا متخصصًا يقوم بتأهيلي طبيًا وبدنيًا، وسأبدأ التدريب في مقر النادي".

يأتي ذلك في ظل قرار وزارة الرياضة السعودية، بتعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، وذلك كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا، ليتوقف دوري للمحترفين.