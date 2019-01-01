عطل فني في حكم الفيديو أثناء ركلة جزاء برشلونة أمام ليون

لقطة هي حديث الجميع مساء الأربعاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن عطلاً حدث أثناء لقطة ركلة الجزاء المحتسبة للويس سواريز، مهاجم برشلونة، أمام ليون في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وأظهرت الإعادات أن سواريز هو من دهس قدم مدافع ليون جيسون ديناير وليس العكس في الكرة التي سجل ليونيل ميسي منها الهدف الأول عبر علامة الجزاء.

وذكرت "آر إم سي" أن عطلاً تعرضت له تقنية حكم الفيديو في توقيت حدوث لقطة سواريز وديناير، وأن الاتحاد الأوروبي أراد أن يوضح حدوث الأمر.

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🏆دوري الأبطال هو حلبة الصراع الحقيقية بيني وبينك يا رونالدو 🤼‍♂️🥊



"أي شيء يمكنك القيام به، يمكنني القيام به بشكل أفضل " 👏

هذا هو لسان حال ميسي بعد تألق رونالدو بهاتريك أول أمس، ليرد عليه ليو بهدفين وصناعة مثلهما 👌



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/BdLAPYxqBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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ولم يصدر بعد الاتحاد الأوروبي تقريره المتعلق بالحالات التي استخدمت بها التقنية كما فعل بعد انتهاء لقاءات ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وحدثت واقعة مشابهة بتعطل حكم الفيديو في مباراة شالكه ومانشستر سيتي بذهاب دور الستة عشر لنفس المسابقة وقت احتساب ركلة جزاء للفريق الألماني.

وحسم برشلونة المواجهة أمام ليون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف بعد التعادل السلبي ذهاباً، ليعبر إلى ربع نهائي دوري الأبطال.