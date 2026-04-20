عضو في مجلس فيفا: "إيطاليا في كأس العالم بمكان إيران؟ الأفضل فلسطين!"

في حديثها مع راديو راي، خلال برنامج «راديو أنكي إيو سبورت»، تحدثت إيفيلينا كريستيلين، العضوة السابقة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بمجلس الفيفا، عن احتمال تأهل إيطاليا إلى كأس العالم القادمة: «أرى أن مشاركة إيران في كأس العالم أمر صعب إلى حد ما. فقد صرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بأنهم يرغبون في المشاركة، بينما يبدو لي أن الحكومة الإيرانية أكثر حذراً بكثير. لم يتبق سوى شهر ونصف على انطلاق كأس العالم، ومن الصعب حقاً تصور مشاركتهم، حتى وإن كنت أتمنى ذلك. السيناريوهات؟ الأمر كله في يد الفيفا: وفقاً للمادة 6.7 من اللوائح، يمكن لمجلس الفيفا أن يتخذ قراراً بناءً على اقتراح الإدارة. لذا، يقرر إنفانتينو ثم يُطرح الأمر للتصويت في المجلس مع تقديم الاقتراح الأفضل الذي ينبغي اتباعه. تحتل إيطاليا المرتبة الأعلى بين الفرق المستبعدة، وهي في المرتبة 12. الإمارات العربية المتحدة هي أول فريق لم يتأهل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)".

وأضافت: "اسمحوا لي بتقديم اقتراح من القلب: في العام الماضي، بركلة جزاء غير موجودة تقريبًا في الدقيقة 97، تم إقصاء فلسطين من قبل عمان في التصفيات الآسيوية. سيكون من اللطيف إعادة فلسطين إلى التصفيات في هذا الوقت".





وقد طُرحت فكرة إجراء مباراة فاصلة قد تشمل إيطاليا، والتي لا تعجب كريستيلين: "التفكير في التأهل بأعجوبة لأن منتخبًا آخر لا يستطيع اللعب هو أمر مُهين بعض الشيء لمنتخب فاز بأربعة كؤوس عالمية".