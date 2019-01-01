عضو شرف النصر يهادي الجمهور في مواجهة الاتحاد

العالمي يخوض 90 دقيقة جديدة في رحلة حفاظه على الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي تكفل عضو هيئة أعضاء الشرف محمد بن عمران العمران، بعدد من تذاكر مواجهة العالمي أمام اتحاد جدة.

الفريقان من المقرر أن يتقابلا في 13 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأوضح النصر أن بن عمران سيتكفل بقمية خمسة آلاف تذكرة للمباراة، لتشجيع الجماهير على الحضور لمساندة العالمي للحفاظ على الصدارة.

وثمنت إدارة النادي برئاسة سعود آل سويلم، مبادرة عضو هيئة الشرف، مؤكدةً أنها غير مستغربة منه.

يذكر أن النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق نقطة وحيد، عن الهلال صاحب الوصافة، بينما يأتي العميد في المركز الـ13 بـ25 نقطة.