عضو شرف النصر يهادي الجمهور في مواجهة الاتحاد
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي النصر السعودي تكفل عضو هيئة أعضاء الشرف محمد بن عمران العمران، بعدد من تذاكر مواجهة العالمي أمام اتحاد جدة.
الفريقان من المقرر أن يتقابلا في 13 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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وأوضح النصر أن بن عمران سيتكفل بقمية خمسة آلاف تذكرة للمباراة، لتشجيع الجماهير على الحضور لمساندة العالمي للحفاظ على الصدارة.
وثمنت إدارة النادي برئاسة سعود آل سويلم، مبادرة عضو هيئة الشرف، مؤكدةً أنها غير مستغربة منه.
يذكر أن النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق نقطة وحيد، عن الهلال صاحب الوصافة، بينما يأتي العميد في المركز الـ13 بـ25 نقطة.
هل يعرف أحدكم شخصًا قام بتحدي قانون الجاذبية؟ 🤔— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
نحن نعرف 🙌
بكل بساطة هو روبيرتو كارلوس 🇧🇷
صاحب -اللفة- الأشهر في تاريخ كرة القدم ☄️
مجرد السماح له بـ زاوية ممكنة للتسديد هي جريمة كُبرى لا تغتفر للمنافسين 😅
أفضل ظهير أيسر في التاريخ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 46 🎂 pic.twitter.com/mCwPLGu1S9