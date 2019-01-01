عضو شرف النصر يقدم هدية للجماهير في مواجهة الباطن

النصر يسعى للتتويج باللقب الدوري السعودي أمام الباطن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن قيام أحد أعضاء الشرف في نادي النصر بشراء باقي تكلفة تذاكر مباراة العالمي أمام الباطن في نهاية جولات الدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الباطن، ضمن الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويسعى النصر للفوز باللقاء لحسم لقب الدوري بفارق النقطة عن الهلال، في سباق قمة الدوري السعودي بالموسم الحالي والذي شهد إثارة قوية.

وقام يوسف القفاري عضو شرف نادي النصر، بشراء باقي تكلفة التذاكر في مواجهة الباطن التي ستقام الخميس المقبل على ملعب "الملز".

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ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 29 جولة، برصيد 67 نقطة بتحقيق 21 فوز و4 تعادلات و4 هزائم.