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عضو شرف النصر لمشجع هلالي: نحن العالميون وغيرنا لا يزال محليًا

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عبد العزيز بغلف يتهكم على الهلال

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

رد عبد العزيز بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، على أحد مشجعي الهلال، مؤكدًا أن العالمي وحده هو من قدر على فرض نفسه في عصر تألق نادي الشباب وحده.

النادي العاصمي حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنقضي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، ليعود لمنصات التتويج بعد غياب استمر ثلاث سنوات.

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ورصد المشجع الهلال ترتيب الأندية السعودية من حيث التتويج بالبطولات، ليأتي الزعيم في المركز الأول ثم الاتحاد ثم الأهلي والنصر، مطالبًا عضو الشرف بحساب كم بطولة تفصل الهلال عن النصر.

وجاء رد بغلف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن أدرى بمكانتنا أخي العزيز .. فنحن العالميين وغيرنا لا يزال محلي .. ونعلم أننا كنا عندما لم يكن غير الشباب".

وأضاف: "اخترتم ما يناسبكم من تواريخ لإظهار زعامة صدقها البعض .. واعترضت عليها كل الأندية .. بكرة يطلع نادي تأسس عام 1439 ويطالب بحساب البطولات من هذا التاريخ .. يا ناس شوية فكر".

يذكر أن النصر وصل الموسم الجاري لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط.

ويلاقي العالمي في دور الـ16 الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل و11 من الشهر ذاته.

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